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https://jp.sputniknews.com/20211225/9855676.html
パプアニューギニアでM5.0の地震
パプアニューギニアでM5.0の地震
太平洋南西部のパプアニューギニアでマグニチュード5.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月25日, Sputnik 日本
2021-12-25T08:41+0900
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アジア
災害・事故・事件
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地震は21.34UTC（00.34モスクワ時間）に記録された。 震源地はタリ市の西66キロの地点。 震源の深さは10キロ。 現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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パプアニューギニアでM5.0の地震
太平洋南西部のパプアニューギニアでマグニチュード5.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は21.34UTC（00.34モスクワ時間）に記録された
。 震源地はタリ市
の西66キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。