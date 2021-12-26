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ロシアフィギュアスケート選手権2022
サンクトペテルブルクで23日から26日にかけて、ロシアフィギュアスケート選手権2022が開催される。この大会で、今シーズンの国際大会である欧州選手権、そして北京冬季五輪の代表選考が行われる。
https://jp.sputniknews.com/20211226/9859949.html
またもや記録更新 フィギュア女子カミラ・ワリエワ 総合283.48点でロシアチャンピオン
またもや記録更新 フィギュア女子カミラ・ワリエワ 総合283.48点でロシアチャンピオン
フィギュアのロシア選手権、女子フリースケーティング（FS)はカミラ・ワリエワ（15）が限界を突破する193.10点で、総合283.48点を獲得した。ワリエワはこれでロシア国内チャンピオンの座だけでなく、北京オリンピックへの出場権を手にした。 2021年12月26日, Sputnik 日本
2021-12-26T03:06+0900
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2021-12-26T03:11+0900
ロシアフィギュアスケート選手権2022
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またもや記録更新 フィギュア女子カミラ・ワリエワ 総合283.48点でロシアチャンピオン
2021年12月26日, 03:06 (更新: 2021年12月26日, 03:11)
追加情報は現在作成中
フィギュアのロシア選手権、女子フリースケーティング（FS)はカミラ・ワリエワ（15）が限界を突破する193.10点で、総合283.48点を獲得した。ワリエワはこれでロシア国内チャンピオンの座だけでなく、北京オリンピックへの出場権を手にした。