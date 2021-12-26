https://jp.sputniknews.com/20211226/9861018.html

無人機導入、米配慮で継続 安倍政権、中止を一時伝達も

無人機導入、米配慮で継続 安倍政権、中止を一時伝達も

... 2021年12月26日, Sputnik 日本

2021-12-26T15:35+0900

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安倍晋三

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日本の安全保障上の必要性などを防衛省が考慮して導入中止を決めた案件が政治判断で覆った格好。「過剰なトランプ氏への気遣い」（関係筋）の結果、機体取得費など６１３億円に加え多額の運用・維持費がかかり、国民の理解が得られるか不透明だ。(c)KYODONEWS

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