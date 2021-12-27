登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211227/9863762.html
共同訓練、沖縄・尖閣占拠を想定　自衛隊と海保、類似地形の島で
共同訓練、沖縄・尖閣占拠を想定　自衛隊と海保、類似地形の島で
... 2021年12月27日, Sputnik 日本
2021-12-27T05:55+0900
2021-12-27T05:55+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/9863762.jpg?1640552102
海保と警察、自衛隊による共同訓練を内閣官房が発表したのは初。武力攻撃かどうか判別が困難な「グレーゾーン事態」に備え、自衛隊と海保などとの連携を強化する狙い。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内

共同訓練、沖縄・尖閣占拠を想定　自衛隊と海保、類似地形の島で

2021年12月27日, 05:55
フォローする
島での対処能力向上が目的だとして政府が11月、海上保安庁や警察、自衛隊と実施したと発表した共同訓練が、他国による沖縄県・尖閣諸島占拠を想定していたことが分かった。訓練場所には、海岸線の形状や急峻な地形が尖閣諸島・魚釣島に似ているとして長崎県五島市の無人島・津多羅島を選んだ。複数の政府関係者が26日明らかにした。長崎から離れた管区外の第11管区海上保安本部（那覇）や沖縄県警の離島専門部隊が参加した。
海保と警察、自衛隊による共同訓練を内閣官房が発表したのは初。武力攻撃かどうか判別が困難な「グレーゾーン事態」に備え、自衛隊と海保などとの連携を強化する狙い。
(c)KYODONEWS
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
05:55共同訓練、沖縄・尖閣占拠を想定　自衛隊と海保、類似地形の島で
04:45南アフリカ政府　マンデラ氏の刑務所独房の鍵　NY競売出品に反対
03:33中国WeChatユーザーが選ぶ「家庭内の汚くて危険な場所トップ5」
02:20米国　バイデン大統領に中傷スローガンの軍人「あれは冗談だった」
01:10英国の研究者：「オミクロン株」は他の変異種よりゆっくりと肺で増殖するが、深刻な問題が残る
昨日米国　進行性麻痺の男性　思考だけでツイート
昨日NASA、北極上空の地球磁場の穴の原因を探る
昨日ミャンマー　民主派武装組織「軍が一般市民35人を殺害」　東部で続く戦闘
昨日バーゼル大学研究チーム　解剖学に新たな発見
昨日インド　1月3日から15歳以上に新型コロナワクチン接種開始
昨日中国　新規地球リモートセンシング衛星、軌道打上げに成功
昨日憧れの未来はすぐそこ　2021年、ロボットで見る科学の進化
昨日米EVテスラ、走行中の運転席のビデオゲーム機能を停止
昨日順位交代のフィギュア・ロシア選手権　五輪代表はこれで決定か
昨日無人機導入、米配慮で継続　安倍政権、中止を一時伝達も
昨日トルコは21世紀の希望の星＝エルドアン大統領
昨日米紙のクイズ参加者、3割超がウクライナの位置知らず
昨日ロシアは先制攻撃したことない＝露大統領府報道官
昨日ミーシナ／ガリャモフ組がロシア選手権で優勝、世界記録を上回る得点
昨日エテリ組の新人が2本の4回転ループに成功、史上初の快挙