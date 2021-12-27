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東京渋谷区、年末カウントダウンイベント中止

東京渋谷区、年末カウントダウンイベント中止

日本の東京都渋谷区は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、昨年に続き、12月31日に予定していた渋谷駅周辺での年末カウントダウンイベントの中止を決定した。 2021年12月27日, Sputnik 日本

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渋谷区によると、年越しに向けて渋谷駅や渋谷スクランブル交差点周辺に人が集まって密になることを防ぐため、駅前の大型ビジョン13台の放映を23時に停止する。渋谷スクランブル交差点は、1回の青信号（２分間隔）で平均3000人が移動する世界最大級の通行量を誇る交差点で、休日の通行量は最大39万人。昨年の大晦日には数万人が集まった。関連ニュース

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