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https://jp.sputniknews.com/20211229/9-9878262.html
新宿のホテル高層階から9歳児が転落 母親は親子心中を自白
新宿のホテル高層階から9歳児が転落 母親は親子心中を自白
29日の朝、東京 新宿区歌舞伎町のホテルの前で9歳の男の子の死体が発見され、子どもの母親が殺人容疑で逮捕された。NHKが報じた。 2021年12月29日, Sputnik 日本
2021-12-29T22:07+0900
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NHKの報道によれば、男の子は川崎市に住む小学3年生で、28日からホテルに宿泊しており、23階付近の非常階段から転落死した。逮捕された母親（47）は警察からの取り調べに7歳の娘と3人で親子心中を図ろうとしていたことを認めている。警察は現在、当時の状況や原因を捜査している。
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新宿のホテル高層階から9歳児が転落 母親は親子心中を自白
29日の朝、東京 新宿区歌舞伎町のホテルの前で9歳の男の子の死体が発見され、子どもの母親が殺人容疑で逮捕された。NHKが報じた。
NHKの報道によれば
、男の子は川崎市に住む小学3年生で、28日からホテルに宿泊しており、23階付近の非常階段から転落死した。逮捕された母親（47）は警察からの取り調べに7歳の娘と3人で親子心中を図ろうとしていたことを認めている。