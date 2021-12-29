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新宿のホテル高層階から9歳児が転落 母親は親子心中を自白

新宿のホテル高層階から9歳児が転落 母親は親子心中を自白

29日の朝、東京 新宿区歌舞伎町のホテルの前で9歳の男の子の死体が発見され、子どもの母親が殺人容疑で逮捕された。NHKが報じた。 2021年12月29日, Sputnik 日本

2021-12-29T22:07+0900

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NHKの報道によれば、男の子は川崎市に住む小学3年生で、28日からホテルに宿泊しており、23階付近の非常階段から転落死した。逮捕された母親（47）は警察からの取り調べに7歳の娘と3人で親子心中を図ろうとしていたことを認めている。警察は現在、当時の状況や原因を捜査している。

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