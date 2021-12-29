https://jp.sputniknews.com/20211229/9878553.html

カザフスタン 死刑を完全廃止

カザフスタン 死刑を完全廃止

カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領は死刑廃止の法修正に署名した。大統領府報道部が明らかにした。 2021年12月29日, Sputnik 日本

2021-12-29T23:15+0900

2021-12-29T23:15+0900

2021-12-29T23:15+0900

社会

カザフスタン

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/9878497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2ce9d2ee0992d94dd53e0b64325caad.jpg

カザフスタンは2021年1月2日より現在に至るまで戦時中の軍事的な性格の重大犯罪に対しては死刑を科す権利を留保していた。こうした一方でトカエフ大統領は11月、カザフスタンは戦時中の軍事犯罪に対する死刑執行の一切の前提条件を排し、死刑を廃止すべきとの見解を表していた。大統領の署名により刑法、刑事訴訟法、刑事司法、および一連の法への修正が行われる。刑法では刑執行の例外措置としての死刑に関する条項は完全に廃止される。関連ニュース

カザフスタン

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

社会, カザフスタン