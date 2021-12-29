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新春リリースのIntelノート用次世代プロセッサー、概要が明らかに
新春リリースのIntelノート用次世代プロセッサー、概要が明らかに
インテル（Intel）の次世代CPU、AlderLakeのノートPC用プロセッサーCore i5は過去のものを遥かに上回る性能だという。中国IT系ニュースサイト「ITHome」が伝えている。 2021年12月29日, Sputnik 日本
2021-12-29T20:15+0900
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人気ベンチマーカー「Greekbench」は新型ノートPC「MSI Prestige14（A12SC）」を紹介。同モデルは現時点で未発表のプロセッサー「Core i5-1250P」を搭載している。Core i5-1250Pは基本周波数2.1GHz、16スレッドで作動する12コア（大4、小8）を備える。同シリーズに基本周波数2.5GHzのCore i7-1260Pも登場すると予想されている。IntelのモバイルプロセッサーAlder Lakeは2022年1月にリリース予定。その後、これをベースにしたノートPCが市場に投入される。関連ニュース
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新春リリースのIntelノート用次世代プロセッサー、概要が明らかに
2021年12月29日, 20:15 (更新: 2021年12月29日, 20:31)
インテル（Intel）の次世代CPU、AlderLakeのノートPC用プロセッサーCore i5は過去のものを遥かに上回る性能だという。中国IT系ニュースサイト「ITHome」が伝えている。
人気ベンチマーカー
「Greekbench」は新型ノートPC「MSI Prestige14（A12SC）」を紹介。同モデルは現時点で未発表のプロセッサー「Core i5-1250P」を搭載している。
Core i5-1250Pは基本周波数2.1GHz、16スレッドで作動する12コア（大4、小8）を備える。同シリーズに基本周波数2.5GHzのCore i7-1260Pも登場すると予想されている。
IntelのモバイルプロセッサーAlder Lakeは2022年1月にリリース予定。その後、これをベースにしたノートPCが市場に投入される。