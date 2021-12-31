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https://jp.sputniknews.com/20211231/75nhk-9884393.html
米海軍横須賀基地で75人コロナ感染 神奈川県知事、国に外出制限など緊急要請＝NHK
米海軍横須賀基地で75人コロナ感染 神奈川県知事、国に外出制限など緊急要請＝NHK
NHKは31日、日本の神奈川県の黒岩知事は同日、神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地で軍関係者75人の新型コロナウイルス感染が確認されたのを受け、国に対し基地からの外出制限などを緊急要請したと報じた。 2021年12月31日, Sputnik 日本
2021-12-31T23:16+0900
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米海軍横須賀基地は30日、軍関係者75人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。NHKによると、黒岩知事は31日、外相と防衛相に対し感染者の隔離の徹底や基地からの外出制限などを緊急要請した。関連ニュース
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米海軍横須賀基地で75人コロナ感染 神奈川県知事、国に外出制限など緊急要請＝NHK
NHKは31日、日本の神奈川県の黒岩知事は同日、神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地で軍関係者75人の新型コロナウイルス感染が確認されたのを受け、国に対し基地からの外出制限などを緊急要請したと報じた。
米海軍横須賀基地は30日、軍関係者75人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
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によると、黒岩知事は31日、外相と防衛相に対し感染者の隔離の徹底や基地からの外出制限などを緊急要請した。