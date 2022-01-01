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在沖米軍　コロナ新規感染者235人
在沖米軍　コロナ新規感染者235人
日本の沖縄県は1日、在沖米軍基地内で新型コロナウイルスの新規感染者が235人確認されたと発表した。 2022年1月1日, Sputnik 日本
2022-01-01T21:10+0900
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沖縄県によると、1月1月12時現在の在沖米軍基地内における新型コロナウイルスの新規感染者は235人。NHKによると、沖縄関連の米軍の感染者としては1日当たり過去最多。前日12月31日の新規感染者は98人だった。
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沖縄, 国内, 新型コロナウイルス

在沖米軍　コロナ新規感染者235人

2022年1月1日, 21:10
© AFP 2021 / Yoshikazu TsunoАмериканские военные на авиабазе Кадена в Японии
Американские военные на авиабазе Кадена в Японии - Sputnik 日本, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno
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日本の沖縄県は1日、在沖米軍基地内で新型コロナウイルスの新規感染者が235人確認されたと発表した。
沖縄県によると、1月1月12時現在の在沖米軍基地内における新型コロナウイルスの新規感染者は235人。
NHKによると、沖縄関連の米軍の感染者としては1日当たり過去最多。
前日12月31日の新規感染者は98人だった。
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