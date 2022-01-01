夏の参院選、１７０人立候補準備 与党過半数か、野党阻止か

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今年夏の第２６回参院選に向け、選挙区と比例代表を合わせて計１７０人が立候補を準備していることが、１２月３１日までの共同通信社の調査で分かった。３年前の同時期調査に比べ４１人少ない。２０２１年１０月の衆院選から間がなく、野党を中心に擁立作業が遅れている。自民、公明の与党が過半数を維持して岸田文雄首相が本格政権を築けるのか、立憲民主党など野党が阻止できるかが最大の焦点。野党共闘の成否も注目される。