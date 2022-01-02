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https://jp.sputniknews.com/20220102/2030-9887628.html
米国、国際宇宙ステーション利用を2030年まで延長へ
米国、国際宇宙ステーション利用を2030年まで延長へ
米バイデン政権は12月31日、国際宇宙ステーション(ISS) を2030年まで運用するように指示した。米航空宇宙局（NASA）が発表した。 2022年1月2日, Sputnik 日本
2022-01-02T14:10+0900
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これまではISSの退役時期が2024年とされていたが、それ以降の延長する可能性も検討されていた。NASAはロシアの国営宇宙開発企業「ロスコスモス」、宇宙航空研究開発機構（JAXA）欧州宇宙機関（ESA）、カナダ宇宙庁（CSA/ASC）と協議し、引き続きの利用に関する合意を得るという。これより前、NASAはナノラックス社、ブルー・オリジン社、ノースロップ・グラマン社の民間企業3社と新しい宇宙ステーションの開発計画について合意していた。関連ニュース
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米国、国際宇宙ステーション利用を2030年まで延長へ
米バイデン政権は12月31日、国際宇宙ステーション(ISS) を2030年まで運用するように指示した。米航空宇宙局（NASA）が発表した。
これまではISSの退役時期が2024年とされていたが、それ以降の延長する可能性も検討されていた。
NASAはロシアの国営宇宙開発企業「ロスコスモス」、宇宙航空研究開発機構（JAXA）欧州宇宙機関（ESA）、カナダ宇宙庁（CSA/ASC）と協議し、引き続きの利用に関する合意を得るという。
これより前、NASAはナノラックス社、ブルー・オリジン社、ノースロップ・グラマン社の民間企業3社と新しい宇宙ステーションの開発計画
について合意していた。