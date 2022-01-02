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大雪の北海道 新千歳空港の便230本以上が欠航
大雪の北海道 新千歳空港の便230本以上が欠航
北海道内では1日、大雪のために230を超える空の便が欠航した。北海道ニュースUHBが報じた。 2022年1月2日, Sputnik 日本
2022-01-02T09:27+0900
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2022-01-02T09:45+0900
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報道によると、新千歳空港と成田や羽田、東北地方の各空港を結ぶ233便が欠航した。また、JR北海道も雪の影響で160本余りが運休した。2日も交通への影響に注意が必要という。さらに東北や北陸地方などの便を中心に欠航が相次ぎ、1日夜の時点で、全日空と日本航空合わせて213便が欠航となった。日本では12月末から、近畿北部を中心とした日本海側で記録的な大雪となっていて、交通などに影響が出ている。関連ニュース
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大雪の北海道 新千歳空港の便230本以上が欠航
2022年1月2日, 09:27 (更新: 2022年1月2日, 09:45)
北海道内では1日、大雪のために230を超える空の便が欠航した。北海道ニュースUHBが報じた。
報道によると、新千歳空港と成田や羽田、東北地方の各空港を結ぶ233便が欠航した。
また、JR北海道も雪の影響で160本余りが運休した。2日も交通への影響に注意が必要という。
さらに東北や北陸地方などの便を中心に欠航が相次ぎ、1日夜の時点で、全日空と日本航空合わせて213便が欠航となった。
日本では12月末から、近畿北部を中心とした日本海側で記録的な大雪
となっていて、交通などに影響が出ている。
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