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男性が軍事境界線越え北朝鮮入りか　メディア報道
男性が軍事境界線越え北朝鮮入りか　メディア報道
韓国軍は2日、北東部・江原道で男性が南北軍事境界線を越えて北朝鮮側に入ったと発表した。聯合ニュースが伝えた。 2022年1月2日, Sputnik 日本
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同軍は1日午後9時20分ごろ、東部戦線の非武装地帯で身元不明の男性を監視装備で確認し、身柄確保のため兵力を投入した。しかし、午後10時40分ごろ、男性が軍事境界線を越え北朝鮮側に入った。同軍は国民保護のため2日午前に北朝鮮に通知文を送ったという。昨年、北朝鮮の亡命者がスパイ容疑で韓国の法廷に出廷した。関連ニュース
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男性が軍事境界線越え北朝鮮入りか　メディア報道

2022年1月2日, 12:25 (更新: 2022年1月2日, 12:41)
© AFP 2021 / Jung Yeon-Je北朝鮮、軍事（アーカイブ写真）
北朝鮮、軍事（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Jung Yeon-Je
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韓国軍は2日、北東部・江原道で男性が南北軍事境界線を越えて北朝鮮側に入ったと発表した。聯合ニュースが伝えた。
同軍は1日午後9時20分ごろ、東部戦線の非武装地帯で身元不明の男性を監視装備で確認し、身柄確保のため兵力を投入した。しかし、午後10時40分ごろ、男性が軍事境界線を越え北朝鮮側に入った。
同軍は国民保護のため2日午前に北朝鮮に通知文を送ったという。
昨年、北朝鮮の亡命者がスパイ容疑で韓国の法廷に出廷した
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