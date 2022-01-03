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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220103/29000-9891479.html
世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す
世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す
米ジョンズ・ホプキンス大学の調べによれば、COVID-19コロナウイルスの全世界での感染報告数は3日、2億9015万7607人に達した。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T21:15+0900
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新型コロナウイルス
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世界の新型コロナウイルスによる死者数は、ウイルスが蔓延し始めてから544万3753人に達した。COVID-19の感染者数が2000万人を超えた国は依然として米国、インド、ブラジルの3国。死者数、感染者数とも世界トップは米国で、感染者数5511万4057人と死者数82万6060人にのぼった。世界の重要な統計に特化するポータルサイト「Worldometers」によれば、地球人口100万人当たりの死亡率は700.5人。この人口100万人あたりの死亡係数を米国に照らすと2538人、インドでは344人、ブラジルは米国より多い2882人が死亡している。関連ニュース
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世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す

2022年1月3日, 21:15
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マスクをつける人 - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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米ジョンズ・ホプキンス大学の調べによれば、COVID-19コロナウイルスの全世界での感染報告数は3日、2億9015万7607人に達した。
世界の新型コロナウイルスによる死者数は、ウイルスが蔓延し始めてから544万3753人に達した。
COVID-19の感染者数が2000万人を超えた国は依然として米国、インド、ブラジルの3国。
東京人 - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2022
新型コロナウイルス
東京、沖縄で新規感染者数100人超え　秋以来の数値
18:24
死者数、感染者数とも世界トップは米国で、感染者数5511万4057人と死者数82万6060人にのぼった。
世界の重要な統計に特化するポータルサイト「Worldometers」によれば、地球人口100万人当たりの死亡率は700.5人。この人口100万人あたりの死亡係数を米国に照らすと2538人、インドでは344人、ブラジルは米国より多い2882人が死亡している。
オミクロン株について(заглушка) - Sputnik 日本
新型コロナウイルス
新型コロナ　新たな変異株「オミクロン株」について分かっていること
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2021年11月30日, 21:49
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