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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220103/29000-9891479.html
世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す
世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す
米ジョンズ・ホプキンス大学の調べによれば、COVID-19コロナウイルスの全世界での感染報告数は3日、2億9015万7607人に達した。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T21:15+0900
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新型コロナウイルス
国際
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世界の新型コロナウイルスによる死者数は、ウイルスが蔓延し始めてから544万3753人に達した。COVID-19の感染者数が2000万人を超えた国は依然として米国、インド、ブラジルの3国。死者数、感染者数とも世界トップは米国で、感染者数5511万4057人と死者数82万6060人にのぼった。世界の重要な統計に特化するポータルサイト「Worldometers」によれば、地球人口100万人当たりの死亡率は700.5人。この人口100万人あたりの死亡係数を米国に照らすと2538人、インドでは344人、ブラジルは米国より多い2882人が死亡している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220103/100-9891188.html
Sputnik 日本
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世界のコロナ感染者数が2億9000万人を超す
米ジョンズ・ホプキンス大学の調べによれば、COVID-19コロナウイルスの全世界での感染報告数は3日、2億9015万7607人に達した。
世界の新型コロナウイルスによる死者数は、ウイルスが蔓延し始めてから544万3753人に達した。
COVID-19の感染者数が2000万人を超えた国は依然として米国、インド、ブラジルの3国。
死者数、感染者数とも世界トップは米国で、感染者数5511万4057人と死者数82万6060人にのぼった。
世界の重要な統計に特化するポータルサイト「Worldometers」によれば、地球人口100万人当たりの死亡率は700.5人。この人口100万人あたりの死亡係数を米国に照らすと2538人、インドでは344人、ブラジルは米国より多い2882人が死亡している。