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米国防長官、コロナ検査で陽性
米国防長官、コロナ検査で陽性
ロイド・オースティン米国防長官は2日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T11:13+0900
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オースティン氏は「今朝、新型コロナウイルスの検査を受け陽性だった。休暇中に自宅で症状が出た後、検査を受けた。症状は軽い」との声明を発表した。オースティン氏はこれから自宅で待機するという。米国では12月末、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっていた。関連ニュース
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米国, 新型コロナウイルス

米国防長官、コロナ検査で陽性

2022年1月3日, 11:13
© REUTERS / Pool / Rolex Dela PenaМинистр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Филиппин Дельфином Лоренсаной
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Филиппин Дельфином Лоренсаной - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2022
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ロイド・オースティン米国防長官は2日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。
オースティン氏は「今朝、新型コロナウイルスの検査を受け陽性だった。休暇中に自宅で症状が出た後、検査を受けた。症状は軽い」との声明を発表した。オースティン氏はこれから自宅で待機するという。
米国では12月末、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっていた。
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