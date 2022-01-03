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https://jp.sputniknews.com/20220103/9889986.html
米国防長官、コロナ検査で陽性
米国防長官、コロナ検査で陽性
ロイド・オースティン米国防長官は2日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T11:13+0900
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米国
新型コロナウイルス
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オースティン氏は「今朝、新型コロナウイルスの検査を受け陽性だった。休暇中に自宅で症状が出た後、検査を受けた。症状は軽い」との声明を発表した。オースティン氏はこれから自宅で待機するという。米国では12月末、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人となっていた。関連ニュース
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米国, 新型コロナウイルス
米国防長官、コロナ検査で陽性
ロイド・オースティン米国防長官は2日、自身が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。
オースティン氏は「今朝、新型コロナウイルスの検査を受け陽性だった。休暇中に自宅で症状が出た後、検査を受けた。症状は軽い」との声明を発表した。オースティン氏はこれから自宅で待機するという。
米国では12月末、1週間で1日あたりの平均感染者数はおよそ14万9300人
となっていた。