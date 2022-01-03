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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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韓国　オミクロン株による初の死亡が確認
韓国　オミクロン株による初の死亡が確認
韓国で初めてオミクロン株の感染に起因する2人の死亡が確認された。3日、聯合通信が保健関係省庁の発表を引用して報じた。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T16:50+0900
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新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの新たな変異種
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「ソウルから南に329キロ離れた光州市の保健当局は、コロナウイルスによる感染で先日死亡した2人の患者らについて、両者とも90歳代で、死後の検査でオミクロン株に陽性反応が出たと発表した。韓国でオミクロン株による死亡が確認されたのはこれが初めて」これらのオミクロン株感染者は12月27日と29日に死亡していた。関連ニュース
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新型コロナウイルスの新たな変異種

韓国　オミクロン株による初の死亡が確認

2022年1月3日, 16:50
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ソウル - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2022
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韓国で初めてオミクロン株の感染に起因する2人の死亡が確認された。3日、聯合通信が保健関係省庁の発表を引用して報じた。
「ソウルから南に329キロ離れた光州市の保健当局は、コロナウイルスによる感染で先日死亡した2人の患者らについて、両者とも90歳代で、死後の検査でオミクロン株に陽性反応が出たと発表した。韓国でオミクロン株による死亡が確認されたのはこれが初めて」
これらのオミクロン株感染者は12月27日と29日に死亡していた。
オミクロン株について(заглушка) - Sputnik 日本
新型コロナウイルス
新型コロナ　新たな変異株「オミクロン株」について分かっていること
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2021年11月30日, 21:49
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