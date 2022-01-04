https://jp.sputniknews.com/20220104/9893008.html

中国南西部で地滑りが発生 死者も

中国南西部で地滑りが発生 死者も

3日夜、中国の貴州省畢節市にある建設現場で地滑りが発生し、少なくとも5人が死亡した。 2022年1月4日, Sputnik 日本

2022-01-04T12:06+0900

2022-01-04T12:06+0900

2022-01-04T12:06+0900

災害・事故・事件

中国

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/593/89/5938940_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_76ca792f35f403429f734096b3f0cbf6.jpg

中国のメディアによると、4日午前8時時点、5人が死亡し、9人が行方不明となっている。犠牲者は数十人にのぼると見られている。8人が救出されたと報じられている。現在も、現場では救助活動が続いている。関連ニュース

中国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

災害・事故・事件, 中国