登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください 再度送信
https://jp.sputniknews.com/20220104/9893008.html
中国南西部で地滑りが発生 死者も
中国南西部で地滑りが発生 死者も
3日夜、中国の貴州省畢節市にある建設現場で地滑りが発生し、少なくとも5人が死亡した。 2022年1月4日, Sputnik 日本
2022-01-04T12:06+0900
2022-01-04T12:06+0900
2022-01-04T12:06+0900
災害・事故・事件
中国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/593/89/5938940_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_76ca792f35f403429f734096b3f0cbf6.jpg
中国のメディアによると、4日午前8時時点、5人が死亡し、9人が行方不明となっている。犠牲者は数十人にのぼると見られている。8人が救出されたと報じられている。現在も、現場では救助活動が続いている。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/593/89/5938940_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_56292b7e2d891e5035d5908990f3f815.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件, 中国
中国南西部で地滑りが発生 死者も
3日夜、中国の貴州省畢節市にある建設現場で地滑りが発生し、少なくとも5人が死亡した。
中国のメディアによると、4日午前8時時点、5人が死亡し、9人が行方不明となっている。犠牲者は数十人にのぼると見られている。8人が救出されたと報じられている。