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中国南西部で地滑りが発生　死者も
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3日夜、中国の貴州省畢節市にある建設現場で地滑りが発生し、少なくとも5人が死亡した。 2022年1月4日, Sputnik 日本
2022-01-04T12:06+0900
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中国のメディアによると、4日午前8時時点、5人が死亡し、9人が行方不明となっている。犠牲者は数十人にのぼると見られている。8人が救出されたと報じられている。現在も、現場では救助活動が続いている。関連ニュース
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災害・事故・事件, 中国

中国南西部で地滑りが発生　死者も

2022年1月4日, 12:06
© Depositphotos / Imaginechina-Editorial救急車
救急車 - Sputnik 日本, 1920, 04.01.2022
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3日夜、中国の貴州省畢節市にある建設現場で地滑りが発生し、少なくとも5人が死亡した。
中国のメディアによると、4日午前8時時点、5人が死亡し、9人が行方不明となっている。犠牲者は数十人にのぼると見られている。8人が救出されたと報じられている。
現在も、現場では救助活動が続いている。
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