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Apple　世界初の時価総額3兆ドル達成
Apple　世界初の時価総額3兆ドル達成
Apple社の株価がおよそ3％値上がりし、時価総額が史上初めて3兆ドルを超えた。 2022年1月4日, Sputnik 日本
2022-01-04T18:42+0900
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日本時間1月4日午前03時55分現在、Appleの株価は2.82％上昇し、182.58ドルに達した。その数分前には182.88ドルにまで達している。これによりAppleの時価総額は世界史上初の3兆ドルの大台を突破した。Appleは時価総額では世界1位。2位はマイクロソフトの2.5兆ドル、3位はサウジアラムコで1.9兆ドル。時価総額世界1を達成したAppleも2021年末には社員がクリスマスストライキを準備し、顧客に不買運動を呼びかけるなどの不安を抱えている。関連ニュース
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Apple　世界初の時価総額3兆ドル達成

2022年1月4日, 18:42
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Apple - Sputnik 日本, 1920, 04.01.2022
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Apple社の株価がおよそ3％値上がりし、時価総額が史上初めて3兆ドルを超えた。
日本時間1月4日午前03時55分現在、Appleの株価は2.82％上昇し、182.58ドルに達した。その数分前には182.88ドルにまで達している。これによりAppleの時価総額は世界史上初の3兆ドルの大台を突破した。
Appleは時価総額では世界1位。2位はマイクロソフトの2.5兆ドル、3位はサウジアラムコで1.9兆ドル。
時価総額世界1を達成したAppleも2021年末には社員がクリスマスストライキを準備し、顧客に不買運動を呼びかけるなどの不安を抱えている。
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