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日米外務・防衛閣僚協議「2＋2」 7日にテレビ会議で開催
日米外務・防衛閣僚協議「2＋2」 7日にテレビ会議で開催
日本政府は日米両国の外務・防衛の閣僚協議「2＋2」を日本時間の7日、テレビ会議方式で行うことを発表した。NHKなど日本のメディアが報じた。 2022年1月5日, Sputnik 日本
2022-01-05T14:11+0900
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2022-01-05T14:11+0900
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日本の外務省は「1月7日午前（日本時間）、林芳正外務大臣及び岸信夫防衛大臣は、アントニー・ブリンケン米国務長官及びロイド・オースティン米国防長官との間で、テレビ会議方式にて、日米安全保障協議委員会（「2＋2」）を開催する予定）と発表した。日米が直面する安全保障上の課題や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた今後の両国間の協力、日米同盟の強化や安全保障・防衛協力の方向性などについて協議が行われるとされている。また、NHKによると、米国務省はラーム・エマニュエル新駐日大使も会議に参加すると発表した。関連ニュース
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日米外務・防衛閣僚協議「2＋2」 7日にテレビ会議で開催
日本政府は日米両国の外務・防衛の閣僚協議「2＋2」を日本時間の7日、テレビ会議方式で行うことを発表した。NHKなど日本のメディアが報じた。
日本の外務省は「1月7日午前（日本時間）、林芳正外務大臣及び岸信夫防衛大臣は、アントニー・ブリンケン米国務長官及びロイド・オースティン米国防長官との間で、テレビ会議方式にて、日米安全保障協議委員会（「2＋2」）を開催する予定）と発表した
。
日米が直面する安全保障上の課題や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた今後の両国間の協力、日米同盟の強化や安全保障・防衛協力の方向性などについて協議が行われるとされている。
また、NHKによると
、米国務省はラーム・エマニュエル新駐日大使も会議に参加すると発表した。