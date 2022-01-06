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日豪　円滑化協定に署名
日豪　円滑化協定に署名
オーストラリアと日本は6日、両国の防衛・安全保障の強化を目的とした新条約「円滑化協定（RAA）」に署名した。スコット・モリソン豪首相のウェブサイトが声明を発表した。 2022年1月6日, Sputnik 日本
2022-01-06T20:56+0900
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モリソン首相と日本の岸田文雄首相は6日、テレビ会議形式の会談を行った。豪首相のウェブサイトは声明で、「我々は本日、『円滑化協定（RAA）』に署名し、両国関係の強さを示すことができた」と発表した。声明では、この協定は「複雑かつ急速に変化する世界において、防衛・安全保障協力発展への新章となる画期的な協定」だと強調されている。この条約は、日豪両国の防衛面における「より大規模で複雑な」合同演習と協力を促進するものだという。関連ニュース
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政治, オーストラリア, 岸田文雄

日豪　円滑化協定に署名

2022年1月6日, 20:56
© 写真 : Rodrigo Gianesiオーストラリア国旗
オーストラリア国旗 - Sputnik 日本, 1920, 06.01.2022
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オーストラリアと日本は6日、両国の防衛・安全保障の強化を目的とした新条約「円滑化協定（RAA）」に署名した。スコット・モリソン豪首相のウェブサイトが声明を発表した。
モリソン首相と日本の岸田文雄首相は6日、テレビ会議形式の会談を行った。
豪首相のウェブサイトは声明で、「我々は本日、『円滑化協定（RAA）』に署名し、両国関係の強さを示すことができた」と発表した。
Cамоходная артиллерийская установка К-9 армии Южной Кореи - Sputnik 日本, 1920, 13.12.2021
オーストラリアが韓国と7億1700万ドルの軍事契約を締結
2021年12月13日, 17:08
声明では、この協定は「複雑かつ急速に変化する世界において、防衛・安全保障協力発展への新章となる画期的な協定」だと強調されている。
この条約は、日豪両国の防衛面における「より大規模で複雑な」合同演習と協力を促進するものだという。
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