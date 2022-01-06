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https://jp.sputniknews.com/20220106/9904013.html
日豪 円滑化協定に署名
日豪 円滑化協定に署名
オーストラリアと日本は6日、両国の防衛・安全保障の強化を目的とした新条約「円滑化協定（RAA）」に署名した。スコット・モリソン豪首相のウェブサイトが声明を発表した。 2022年1月6日, Sputnik 日本
2022-01-06T20:56+0900
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政治
オーストラリア
岸田文雄
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モリソン首相と日本の岸田文雄首相は6日、テレビ会議形式の会談を行った。豪首相のウェブサイトは声明で、「我々は本日、『円滑化協定（RAA）』に署名し、両国関係の強さを示すことができた」と発表した。声明では、この協定は「複雑かつ急速に変化する世界において、防衛・安全保障協力発展への新章となる画期的な協定」だと強調されている。この条約は、日豪両国の防衛面における「より大規模で複雑な」合同演習と協力を促進するものだという。関連ニュース
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日豪 円滑化協定に署名
オーストラリアと日本は6日、両国の防衛・安全保障の強化を目的とした新条約「円滑化協定（RAA）」に署名した。スコット・モリソン豪首相のウェブサイトが声明を発表した。
モリソン首相と日本の岸田文雄首相は6日、テレビ会議形式の会談を行った。
豪首相のウェブサイトは声明で、「我々は本日、『円滑化協定（RAA）』に署名し、両国関係の強さを示すことができた」と発表した。
声明では、この協定
は「複雑かつ急速に変化する世界において、防衛・安全保障協力発展への新章となる画期的な協定」だと強調されている。
この条約は、日豪両国の防衛面における「より大規模で複雑な」合同演習と協力を促進するものだという。