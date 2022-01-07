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https://jp.sputniknews.com/20220107/3-9908276.html
日本政府 3県に「まん延防止措置」を適用
日本政府 3県に「まん延防止措置」を適用
7日、日本政府は沖縄と山口、広島の3県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。実施期間は9日から31日までとなる。 2022年1月7日, Sputnik 日本
2022-01-07T20:56+0900
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国内
新型コロナウイルスの新たな変異種
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岸田文雄首相は、年末年始に全国の新型コロナウイルスの感染者数が増加し、オミクロン株の市中感染も広がっていると指摘。そうした状況の中で3県から重点措置を講じるよう要請され、対応が必要と判断したと語った。今回、知事の判断で酒類提供が停止できるようにするなど、措置の強化も示された。対象地域の飲食店では、自治体から要請された場合、営業時間の短縮をはじめ、酒類提供の停止となれば休業なども検討しなければならなくなる。関連ニュース
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国内, 新型コロナウイルスの新たな変異種
日本政府 3県に「まん延防止措置」を適用
7日、日本政府は沖縄と山口、広島の3県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。実施期間は9日から31日までとなる。
岸田文雄首相は、年末年始に全国の新型コロナウイルスの感染者数が増加し、オミクロン株の市中感染も広がっていると指摘。そうした状況の中で3県から重点措置を講じるよう要請され、対応が必要と判断したと語った。今回、知事の判断で酒類提供が停止できるようにするなど、措置の強化も示された。
対象地域の飲食店では、自治体から要請された場合、営業時間の短縮をはじめ、酒類提供の停止となれば休業なども検討しなければならなくなる。