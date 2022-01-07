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日本政府　3県に「まん延防止措置」を適用
日本政府　3県に「まん延防止措置」を適用
7日、日本政府は沖縄と山口、広島の3県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。実施期間は9日から31日までとなる。 2022年1月7日, Sputnik 日本
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岸田文雄首相は、年末年始に全国の新型コロナウイルスの感染者数が増加し、オミクロン株の市中感染も広がっていると指摘。そうした状況の中で3県から重点措置を講じるよう要請され、対応が必要と判断したと語った。今回、知事の判断で酒類提供が停止できるようにするなど、措置の強化も示された。対象地域の飲食店では、自治体から要請された場合、営業時間の短縮をはじめ、酒類提供の停止となれば休業なども検討しなければならなくなる。関連ニュース
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日本政府　3県に「まん延防止措置」を適用

2022年1月7日, 20:56
© AP Photo / Eugene Hoshiko日本政府　3県に「まん延防止措置」を適用
日本政府　3県に「まん延防止措置」を適用 - Sputnik 日本, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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7日、日本政府は沖縄と山口、広島の3県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。実施期間は9日から31日までとなる。
岸田文雄首相は、年末年始に全国の新型コロナウイルスの感染者数が増加し、オミクロン株の市中感染も広がっていると指摘。そうした状況の中で3県から重点措置を講じるよう要請され、対応が必要と判断したと語った。今回、知事の判断で酒類提供が停止できるようにするなど、措置の強化も示された。
対象地域の飲食店では、自治体から要請された場合、営業時間の短縮をはじめ、酒類提供の停止となれば休業なども検討しなければならなくなる。
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