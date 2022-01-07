トラベル事業は全国一斉が原則で、政府関係者は「まん延防止措置が１県でも発令されていれば再開はできない」としている。オミクロン株の市中感染が各地で相次ぎ、全国的に感染者が増加。広域移動を促すトラベル事業の再開は当面難しいと判断した。(c)KYODONEWS

ＧｏＴｏ再開、当面見送りへ コロナ感染急拡大で２月以降に

ＧｏＴｏ再開、当面見送りへ コロナ感染急拡大で２月以降に

ＧｏＴｏ再開、当面見送りへ コロナ感染急拡大で２月以降に

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政府は６日、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の再開を当面見送る方向で調整に入った。早ければ１月下旬の再開を目指していたが、２月以降にずれ込む見込みだ。新型コロナウイルスの感染が急拡大し、沖縄、広島、山口３県にまん延防止等重点措置が適用される見通しとなったため。感染状況を見極めて再開時期を探るが、大幅に遅れる可能性もある。