登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220107/9905819.html
日米、極超音速兵器や宇宙戦力などの脅威について共同研究・開発＝ブリンケン米国務長官
日米、極超音速兵器や宇宙戦力などの脅威について共同研究・開発＝ブリンケン米国務長官
日米両国の外務・防衛の閣僚協議「2＋2」が7日、オンラインで行われ、アントニー・ブリンケン米国務長官は米国と日本が極超音速兵器および宇宙戦力などの脅威について共同で研究を行うと表明した。 2022年1月7日, Sputnik 日本
2022-01-07T10:18+0900
2022-01-07T10:18+0900
米国
日米関係
国内
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/11/8387924_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_c7657c55ae9b261b37ea4a71031c069e.jpg
ブリンケン氏は、日米「2＋2」の中で「我々は、科学者やエンジニアらが、極超音速の脅威から宇宙分野での機能向上まで、新たな防衛関連の問題に容易に協力できるための研究開発協定を締結する」と明らかにした。また、日本経済新聞によると、日米の閣僚らは2022～26年度の在日米軍駐留経費の日本側負担（思いやり予算）の増額でも合意する。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/11/8387924_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d10772d008b6c45acf2b4746b28c1d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 日米関係, 国内, 軍事

日米、極超音速兵器や宇宙戦力などの脅威について共同研究・開発＝ブリンケン米国務長官

2022年1月7日, 10:18
© REUTERS / Kim Kyung-HoonU.S. Secretary of State Antony Blinken visits Japan
U.S. Secretary of State Antony Blinken visits Japan - Sputnik 日本, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
フォローする
日米両国の外務・防衛の閣僚協議「2＋2」が7日、オンラインで行われ、アントニー・ブリンケン米国務長官は米国と日本が極超音速兵器および宇宙戦力などの脅威について共同で研究を行うと表明した。
ブリンケン氏は、日米「2＋2」の中で「我々は、科学者やエンジニアらが、極超音速の脅威から宇宙分野での機能向上まで、新たな防衛関連の問題に容易に協力できるための研究開発協定を締結する」と明らかにした。
また、日本経済新聞によると、日米の閣僚らは2022～26年度の在日米軍駐留経費の日本側負担（思いやり予算）の増額でも合意する。
関連ニュース
北朝鮮、「極超音速ミサイル」試射を表明＝聯合ニュース
日本防衛省、対中抑止へ次世代迎撃技術、レールガン開発を計画＝日本経済新聞
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
09:32北朝鮮、北京五輪不参加を表明　「敵対勢力」の動きにより
08:49カザフスタン　液化ガスの大規模販売業者に対し捜査開始
07:33英国の研究者が指摘　コロナの感染リスクが低い血液型
06:25ロシアの科学者　宇宙から地球に電力を供給する方法を研究
05:14「こんなワンちゃんは初めて！」　露ペットショップのスタッフ、まつげがとても長い犬を紹介
04:01ディズニープリンセスが歌い出す？　シカとリスが一緒に食事
02:48ＧｏＴｏ再開、当面見送りへ　コロナ感染急拡大で２月以降に
01:36顔や耳、首の皮膚にできるガン　その特徴とは？
00:22日本　福島第一原発　1号機格納容器でロボット調査が12日からスタート
昨日ローマ教皇　子どもの代わりにペットを飼う人々を強く非難
昨日テニスのナダル　豪入国ビザが取り消されたジョコビッチに「接種すればプレーできる」
昨日日豪　円滑化協定に署名
昨日がん細胞を殺す「スーパーフード」　その意外なものとは？
昨日日本　新型コロナ新規感染者数が4000人超　日本医師会「第6波に突入」
昨日カザフスタン　大規模暴動で1000人超が負傷
昨日日本政府　北朝鮮のミサイルは「新型弾道」
昨日米写真家　スーパーで食用に買ってきたロブスターをペットに
昨日ロシア、ウクライナのNATO加盟遅らせる＝駐独ウクライナ大使
昨日研究者がCTを使い3500年前のエジプトのファラオの外観を再構築
昨日集団安全保障条約の同盟国、カザフスタンに平和維持軍を派遣へ＝アルメニア首相