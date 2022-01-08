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https://jp.sputniknews.com/20220108/2021-9908938.html
暗号通貨詐欺 2021年に数十億ドルという記録的な損失
暗号通貨詐欺 2021年に数十億ドルという記録的な損失
主に分散型金融「DeFi」の発展のおかげで、2021年に140億ドル（約1兆6200億円）が暗号通貨詐欺で奪われている。分析企業「Chainalysis」を引用しCNBCが報じた。 2022年1月8日, Sputnik 日本
2022-01-08T08:00+0900
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経済
仮想通貨・暗号通貨
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報道によれば、デジタル通貨犯罪による損失は、2020年比で79％増加した。暗号通貨犯罪のうちもっとも多いのは詐欺で、次いで盗難となっており、その多くはブロックチェーンプロジェクトへのハッキングによる。Chainalysis社は、DeFiの分散化が詐欺や盗難の急増の原因であると指摘する。2020年比では、デジタル資産の盗難額は516％増の32億ドル（約3703億円）に達している。関連ニュース
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暗号通貨詐欺 2021年に数十億ドルという記録的な損失
主に分散型金融「DeFi」の発展のおかげで、2021年に140億ドル（約1兆6200億円）が暗号通貨詐欺で奪われている。分析企業「Chainalysis」を引用しCNBCが報じた。
報道
によれば、デジタル通貨犯罪による損失は、2020年比で79％増加した。
暗号通貨犯罪のうちもっとも多いのは詐欺で、次いで盗難となっており、その多くはブロックチェーンプロジェクトへのハッキングによる。Chainalysis社は、DeFiの分散化が詐欺や盗難の急増の原因であると指摘する。
2020年比では、デジタル資産の盗難額は516％増の32億ドル（約3703億円）に達している。