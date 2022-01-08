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中国西部でM6.3の地震【動画】
中国西部でM6.3の地震【動画】
中国西部でマグニチュード6.3の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年1月8日, Sputnik 日本
2022-01-08T08:26+0900
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地震
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地震は協定世界時（UTC）17時45分（日本時間2時45分）に発生した。震源地は、西部の金昌市から南西に94キロ、震源の深さは40キロ。この地震による犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は入っていない。関連ニュース
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中国, 地震

中国西部でM6.3の地震【動画】

2022年1月8日, 08:26
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 08.01.2022
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中国西部でマグニチュード6.3の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）17時45分（日本時間2時45分）に発生した。震源地は、西部の金昌市から南西に94キロ、震源の深さは40キロ。
この地震による犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は入っていない。
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