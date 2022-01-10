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https://jp.sputniknews.com/20220110/9915542.html
カザフスタン 暴動で死者160人超
カザフスタン 暴動で死者160人超
カザフスタンの暴動の死者は160人を超えることが明らかになった。スプートニク・カザフスタンが報じている。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T01:00+0900
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同通信はテレグラムアカウントで「カザフスタンの暴動で164人が死亡した」と伝えた。最も死者が多いのはアルマティ市の103人。国連によると、カザフスタンの抗議行動により約1000人が負傷。カザフスタン内務省は、治安当局職員16人が死亡、同1300人超が負傷したと発表した。
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カザフスタン 暴動で死者160人超
カザフスタンの暴動の死者は160人を超えることが明らかになった。スプートニク・カザフスタンが報じている。
同通信はテレグラムアカウントで「カザフスタンの暴動で164人が死亡した」と伝えた。
最も死者が多いのはアルマティ市
の103人。国連によると、カザフスタンの抗議行動により約1000人が負傷。カザフスタン内務省は、治安当局職員16人が死亡、同1300人超が負傷したと発表した。