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カザフスタン 暴動で死者160人超

カザフスタン 暴動で死者160人超

カザフスタンの暴動の死者は160人を超えることが明らかになった。スプートニク・カザフスタンが報じている。 2022年1月10日, Sputnik 日本

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同通信はテレグラムアカウントで「カザフスタンの暴動で164人が死亡した」と伝えた。最も死者が多いのはアルマティ市の103人。国連によると、カザフスタンの抗議行動により約1000人が負傷。カザフスタン内務省は、治安当局職員16人が死亡、同1300人超が負傷したと発表した。

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