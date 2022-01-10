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ニューヨークで大規模火災　19人死亡
ニューヨークで大規模火災　19人死亡
米ニューヨーク市ブロンクスで現地時間9日、火災が発生し、9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した。ABCニュースが消防局の情報を引用し報じている。 2022年1月10日, Sputnik 日本
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ABCニュースは「消防局によると、9日、ニューヨークで発生した大規模な火災により9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した」と伝えている。先に、63人が重軽傷を負ったとの指摘があった。少なくとも32人が致命傷を負い、病院へ搬送された。ABCニュースによると、ニューヨーク市は過去30年間で最悪の火災だとしている。現時点では、火災は鎮火したと伝えられている。消防局は死傷者数に関する公式な情報を公開していない。関連ニュース
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ニューヨークで大規模火災　19人死亡

2022年1月10日, 07:56 (更新: 2022年1月10日, 08:01)
© AP Photoニューヨーク、ブロンクスで火災
ニューヨーク、ブロンクスで火災 - Sputnik 日本, 1920, 10.01.2022
© AP Photo
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米ニューヨーク市ブロンクスで現地時間9日、火災が発生し、9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した。ABCニュースが消防局の情報を引用し報じている。
ABCニュースは「消防局によると、9日、ニューヨークで発生した大規模な火災により9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した」と伝えている
先に、63人が重軽傷を負ったとの指摘があった。少なくとも32人が致命傷を負い、病院へ搬送された。ABCニュースによると、ニューヨーク市は過去30年間で最悪の火災だとしている。
現時点では、火災は鎮火したと伝えられている。消防局は死傷者数に関する公式な情報を公開していない。
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