ニューヨークで大規模火災 19人死亡
2022年1月10日, 07:56 (更新: 2022年1月10日, 08:01)
© AP Photoニューヨーク、ブロンクスで火災
© AP Photo
米ニューヨーク市ブロンクスで現地時間9日、火災が発生し、9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した。ABCニュースが消防局の情報を引用し報じている。
ABCニュースは「消防局によると、9日、ニューヨークで発生した大規模な火災により9人の子どもを含む少なくとも19人が死亡した」と伝えている。
Bronx 5th alarm with numerous victims @FDNY @NYCFireWire pic.twitter.com/Ae7UCKC3J1— Billy Goldfeder (@BillyGoldfeder) January 9, 2022
先に、63人が重軽傷を負ったとの指摘があった。少なくとも32人が致命傷を負い、病院へ搬送された。ABCニュースによると、ニューヨーク市は過去30年間で最悪の火災だとしている。
Photos:A high rise fire left fifty people with serious injuries on Sunday morning on East 181 Street in the Bronx. The cause Is under investigation. #LloydMitchellPhotography #Bronx #FDNY #FDNYEMS #firefighting #fireservice #photojournalism #journalism pic.twitter.com/IoesvGaX6J— Lloyd Mitchell (@Lloydphoto) January 9, 2022
現時点では、火災は鎮火したと伝えられている。消防局は死傷者数に関する公式な情報を公開していない。
関連ニュース