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韓国　大統領選候補支持率　与党の李氏が1位に＝世論調査
韓国　大統領選候補支持率　与党の李氏が1位に＝世論調査
韓国の世論調査会社リアルメーターが10日、大統領選候補の支持率を発表。与党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）候補が、最大野党「国民の力」の尹錫悦（ユン・ソギョル）候補を6％上回った。調査は2日から7日にかけて、18歳以上の3000人を対象に行われた。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T13:28+0900
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調査によると、李候補の支持率は40.1％、尹候補の支持率は34.1％だった。3位につけたのは「国民の党」の安哲秀（アン・チョルス）候補で11.1％。韓国の大統領選挙は3月に行われる。政党の支持率は与党「共に民主党」が33.6％、野党「国民の力」は34.6％だった。また、現職の文在寅大統領の支持率は42.5％、不支持率は53.6％となった。誤差の範囲は1.8％以内、信頼度は95％。関連ニュース
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韓国　大統領選候補支持率　与党の李氏が1位に＝世論調査

2022年1月10日, 13:28
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韓国 - Sputnik 日本, 1920, 10.01.2022
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韓国の世論調査会社リアルメーターが10日、大統領選候補の支持率を発表。与党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）候補が、最大野党「国民の力」の尹錫悦（ユン・ソギョル）候補を6％上回った。調査は2日から7日にかけて、18歳以上の3000人を対象に行われた。
調査によると、李候補の支持率は40.1％、尹候補の支持率は34.1％だった。3位につけたのは「国民の党」の安哲秀（アン・チョルス）候補で11.1％。韓国の大統領選挙は3月に行われる。
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1月8日, 00:32
政党の支持率は与党「共に民主党」が33.6％、野党「国民の力」は34.6％だった。
また、現職の文在寅大統領の支持率は42.5％、不支持率は53.6％となった。
誤差の範囲は1.8％以内、信頼度は95％。
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