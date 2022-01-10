登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220110/9920073.html
鐵砲洲稲荷神社　新年恒例の寒中水浴大会開かれる
鐵砲洲稲荷神社　新年恒例の寒中水浴大会開かれる
日本の東京都中央区にある鉄砲洲稲荷神社（てっぽうずいなりじんじゃ）で9日、新年恒例の寒中水浴大会（寒中みそぎ）が行われた。今年1年の健康を祈り、約20人が氷の入った水槽につかり、心身を清めた。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T20:16+0900
2022-01-10T20:16+0900
マルチメディア
写真
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/9920078_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_628e6b7dc37e20e8e02ebf77187f8df4.jpg
昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で一般参加は見送られ、神社関係者のみで行われた。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/9920078_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_aed630bf6586d8d3cdff6b94c449d204.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, マルチメディア, 写真, 国内

鐵砲洲稲荷神社　新年恒例の寒中水浴大会開かれる

2022年1月10日, 20:16
フォローする
日本の東京都中央区にある鉄砲洲稲荷神社（てっぽうずいなりじんじゃ）で9日、新年恒例の寒中水浴大会（寒中みそぎ）が行われた。今年1年の健康を祈り、約20人が氷の入った水槽につかり、心身を清めた。
昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で一般参加は見送られ、神社関係者のみで行われた。
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、マスクを着けて寒中水浴（寒中みそぎ）に参加する人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、マスクを着けて寒中水浴（寒中みそぎ）に参加する人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
1/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、マスクを着けて寒中水浴（寒中みそぎ）に参加する人々（東京都中央区、9日）

© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、氷の入った水槽の前に立つ人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、氷の入った水槽の前に立つ人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
2/8
© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、氷の入った水槽の前に立つ人々（東京都中央区、9日）

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
3/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に子どもと記念写真を撮る参加者（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に子どもと記念写真を撮る参加者（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
4/8
© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に子どもと記念写真を撮る参加者（東京都中央区、9日）

© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
5/8
© AFP 2021 / Philip Fong

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
6/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
7/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日） - Sputnik 日本
8/8
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）

新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
20:47中国の天津市　一部の地域でロックダウン導入　新型コロナ感染拡大で
20:45ロナウド　マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへ移籍の可能性
20:16鐵砲洲稲荷神社　新年恒例の寒中水浴大会開かれる
19:45大阪　生後2か月の息子を冷凍庫に　父親を逮捕
19:25中国の12月の外貨準備高　2016年以来の高値
19:01モスクワにも日本のお正月！門松、昔懐かしの遊びやだるま作りを家族で体験
18:28米国人　テスラ車で仮想通貨を採掘する方法を発見
18:01キューバ危機は繰り返されるのか？
17:38英国人ランナー　21日以内にニュージーランド全土を走破　世界記録を更新
17:08ジョコビッチ選手のビザ取り消し決定　無効の判断　豪裁判所
16:55大人の仲間入り　日本各地で成人式
16:20ゴールデン・グローブ賞発表　日本の『ドライブ・マイ・カー』が非英語映画賞を受賞
15:25アウンサンスーチー氏に禁錮4年の有罪判決
14:56露米協議　西側の観測筋が結果を予想
14:01日本政府　水際対策継続の方針を固める＝産経新聞
13:28韓国　大統領選候補支持率　与党の李氏が1位に＝世論調査
12:51フィギュアスケート　ブティルスカヤさん、欧州選手権の優勝候補を語る
12:24日米、中国への先端技術輸出規制にまつわる新たな枠組み作りを検討＝読売新聞
11:46露中ガスパイプラインが欧州ガス市場に与える影響は＝アナリスト
11:23フィギュア　コリヤダが怪我のため欧州選手権欠場　五輪の準備には支障なし