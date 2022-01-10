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鐵砲洲稲荷神社 新年恒例の寒中水浴大会開かれる
鐵砲洲稲荷神社 新年恒例の寒中水浴大会開かれる
日本の東京都中央区にある鉄砲洲稲荷神社（てっぽうずいなりじんじゃ）で9日、新年恒例の寒中水浴大会（寒中みそぎ）が行われた。今年1年の健康を祈り、約20人が氷の入った水槽につかり、心身を清めた。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T20:16+0900
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昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で一般参加は見送られ、神社関係者のみで行われた。
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鐵砲洲稲荷神社 新年恒例の寒中水浴大会開かれる
日本の東京都中央区にある鉄砲洲稲荷神社（てっぽうずいなりじんじゃ）で9日、新年恒例の寒中水浴大会（寒中みそぎ）が行われた。今年1年の健康を祈り、約20人が氷の入った水槽につかり、心身を清めた。
昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響で一般参加は見送られ、神社関係者のみで行われた。
鉄砲洲稲荷神社で、マスクを着けて寒中水浴（寒中みそぎ）に参加する人々（東京都中央区、9日）
© AFP 2021 / Philip Fong
鉄砲洲稲荷神社で、氷の入った水槽の前に立つ人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、氷の入った水槽の前に立つ人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）
© AFP 2021 / Philip Fong
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に子どもと記念写真を撮る参加者（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に子どもと記念写真を撮る参加者（東京都中央区、9日）
© AFP 2021 / Philip Fong
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の後に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に準備運動を行う人々（東京都中央区、9日）
鉄砲洲稲荷神社で、寒中水浴（寒中みそぎ）の前に疫病退散を祈願する人々（東京都中央区、9日）