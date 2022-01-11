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東京、大阪に重点措置適用せず 松野氏、病床使用率挙げ

東京、大阪に重点措置適用せず 松野氏、病床使用率挙げ

松野博一官房長官は１１日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都と大阪府を巡り、現時点で「まん延防止等重点措置」を適用する状況にはないとの認識を示した。病床使用率が水準に達していないと説明。他県も含めて新たな適用要請はないとした。 2022年1月11日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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在日米軍基地周辺での感染急拡大が「基地由来ではないか」との指摘については「その一つの可能性があると考えている」と語った。ゲノム解析を待った上で判断するとも強調した。(c)KYODONEWS

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