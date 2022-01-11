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https://jp.sputniknews.com/20220111/1000-9926227.html
山口県 米軍岩国基地でコロナ感染者1000人超
山口県 米軍岩国基地でコロナ感染者1000人超
日本の山口県にある米軍岩国基地では11日、新たに新型コロナウイルスの新規感染者が71人確認された。NHKが報じた。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T12:30+0900
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岩国市は、同基地内で今まで確認された感染者は計1036人となったと明らかにした。報道によると、感染者の国籍や性別などは明らかにされていない。米海軍の指針に基づき、全員が隔離するという。これより前、岸田首相は、在日米軍での新型コロナウイルス感染急拡大を受けて、不要な外出を認めない方向で米側と大筋合意したと明らかにしていた。関連ニュース
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山口県 米軍岩国基地でコロナ感染者1000人超
日本の山口県にある米軍岩国基地では11日、新たに新型コロナウイルスの新規感染者が71人確認された。NHKが報じた。
岩国市は、同基地内で今まで確認された感染者は計1036人となったと明らかにした。
報道によると、感染者の国籍や性別などは明らかにされていない。米海軍の指針に基づき、全員が隔離するという。
これより前、岸田首相は、在日米軍での新型コロナウイルス感染急拡大を受けて、不要な外出を認めない方向
で米側と大筋合意したと明らかにしていた。