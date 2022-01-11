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体操の内村航平、現役引退へ
体操の内村航平、現役引退へ
オリンピックで3個の金メダルを獲得した体操男子の内村航平選手（33）が現役を引退すると、所属する事務所が11日発表した。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T08:40+0900
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長崎県出身の内村選手は個人総合で2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロの五輪で金メダルを獲得し、世界体操競技選手権でも個人総合での世界最多の6連覇を達成している。関連ニュース
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体操の内村航平、現役引退へ
オリンピックで3個の金メダルを獲得した体操男子の内村航平選手（33）が現役を引退すると、所属する事務所が11日発表した。
長崎県出身の内村選手は個人総合で2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロの五輪で金メダルを獲得し、世界体操競技選手権でも個人総合での世界最多の6連覇を達成している。