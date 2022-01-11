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キプロス島沖でM6.4の地震
キプロス島沖でM6.4の地震
キプロス島沖でマグニチュード6.4の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T10:33+0900
2022-01-11T10:34+0900
災害・事故・事件
地震
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地震は協定世界時（UTC）1時7分（日本時間10時7分）に発生した。震源地は、キプロス島のリマソル市から北西に111キロ、震源の深さは2キロ。この地震による犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は入っていない。また、津波警報も発令されていない。関連ニュース
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キプロス島沖でM6.4の地震

2022年1月11日, 10:33 (更新: 2022年1月11日, 10:34)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 11.01.2022
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キプロス島沖でマグニチュード6.4の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）1時7分（日本時間10時7分）に発生した。震源地は、キプロス島のリマソル市から北西に111キロ、震源の深さは2キロ。
この地震による犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は入っていない。また、津波警報も発令されていない。
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