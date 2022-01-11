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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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欧州人口の半分以上　今後数週間でオミクロン株に感染＝WHO
欧州人口の半分以上　今後数週間でオミクロン株に感染＝WHO
世界保健機関（WHO）のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は、米ワシントン大学の保健指標評価研究所（IHME）の予測を引用し、今後6〜8週間で欧州人口の50％以上が新型コロナウイルスのオミクロン株に感染するとの見通しを示した。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T20:38+0900
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新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの新たな変異種
オミクロン株
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クルーゲ氏によると、欧州と中央アジア53カ国中50カ国でオミクロン株の症例が報告されており、この変異株は西ヨーロッパで急速に優勢になり、現在バルカン半島にも広がっている。クルーゲ氏は11日の記者会見で、「保健指標評価研究所は、今後6〜8週間で（欧州）地域の人口の50％以上がオミクロン株に感染すると予測している」と述べた。関連ニュース
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新型コロナウイルスの新たな変異種, オミクロン株

欧州人口の半分以上　今後数週間でオミクロン株に感染＝WHO

2022年1月11日, 20:38
© REUTERS / Dado Ruvic / Illustrationオミクロン
オミクロン - Sputnik 日本, 1920, 11.01.2022
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世界保健機関（WHO）のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は、米ワシントン大学の保健指標評価研究所（IHME）の予測を引用し、今後6〜8週間で欧州人口の50％以上が新型コロナウイルスのオミクロン株に感染するとの見通しを示した。
クルーゲ氏によると、欧州と中央アジア53カ国中50カ国でオミクロン株の症例が報告されており、この変異株は西ヨーロッパで急速に優勢になり、現在バルカン半島にも広がっている。
クルーゲ氏は11日の記者会見で、「保健指標評価研究所は、今後6〜8週間で（欧州）地域の人口の50％以上がオミクロン株に感染すると予測している」と述べた。
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