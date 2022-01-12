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韓国 建設中のマンション外壁が崩落 作業員6人の安否不明

韓国 建設中のマンション外壁が崩落 作業員6人の安否不明

韓国南西部の光州では11日、建設中の高層マンションの外壁が崩れ落ちる事故が発生し、作業員6人と連絡がとれない状況が続いている。NHKが報じた。 2022年1月12日, Sputnik 日本

2022-01-12T15:45+0900

2022-01-12T15:45+0900

2022-01-12T15:51+0900

国際

災害・事故・事件

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中央日報によると、11日午後3時46分頃、建設中の39階高層マンションの現場で24階から34階の間の外壁が崩れ落ちた。当局によると、当時約400人が建設作業に当たっており、12日までに作業員6人と連絡がとれなくなっている。光州では2021年6月にも解体中のビルが倒壊し9人が死亡する事故が起きているが、施工主は今回の事故と同じHDC現代産業開発。現地警察は、建設会社の安全管理体制に不備がなかったかどうか、捜査を行う予定。

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