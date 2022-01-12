韓国 建設中のマンション外壁が崩落 作業員6人の安否不明
2022年1月12日, 15:45 (更新: 2022年1月12日, 15:51)
韓国南西部の光州では11日、建設中の高層マンションの外壁が崩れ落ちる事故が発生し、作業員6人と連絡がとれない状況が続いている。NHKが報じた。
中央日報によると、11日午後3時46分頃、建設中の39階高層マンションの現場で24階から34階の間の外壁が崩れ落ちた。当局によると、当時約400人が建設作業に当たっており、12日までに作業員6人と連絡がとれなくなっている。
뉴스 기사 사진인데...— 정열girl (@Fire_too_fire) January 11, 2022
광주 화정동 아이파크 붕괴됨 pic.twitter.com/a3HA9qyQDm
光州では2021年6月にも解体中のビルが倒壊し9人が死亡する事故が起きているが、施工主は今回の事故と同じHDC現代産業開発。
現地警察は、建設会社の安全管理体制に不備がなかったかどうか、捜査を行う予定。
Hyundai built new building collapsed in South Korea with 16 apartments destroyed. External wall collapsed. Makes you think twice about all these Ponzi creations and markets. pic.twitter.com/2SQJKjIK2y— Lord Rob Ivanoff FPR (Jupiter Jack) (@rivanoff) January 12, 2022