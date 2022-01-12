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北朝鮮、極超音速ミサイル発射実験成功と発表 金正恩氏も視察

北朝鮮、極超音速ミサイル発射実験成功と発表 金正恩氏も視察

朝鮮中央通信は12日、北朝鮮は11日に極超音速ミサイルの発射実験を行い、その弾頭部は1000キロメートル先の標的に命中し成功したと伝えた。発射実験は金正恩総書記も視察したという。 2022年1月12日, Sputnik 日本

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北朝鮮は11日午前7時27分ごろ、日本海に向けてミサイル1発を発射した。韓国軍合同参謀本部は、ミサイルは700キロメートル飛行し、最大速度はマッハ10に達し、最大高度は60キロメートルだったと発表した。朝鮮中央通信は「金正恩同志は1月11日の極超音速ミサイルの発射実験を視察した。実験は再び成功した。極超音速ミサイルの弾頭部は600キロメートル先で分離し、旋回しながら1000キロメートル先の海上の標的に命中した」と報じた。金正恩氏は、国防分野における5カ年計画の主要目標の1つであるミサイルの生産は「大成功」だとし、ミサイルの開発者や技術者などに謝意を表したという。北朝鮮によるミサイル発射実験はこれで今年2回目。5日、同国北部の慈江道からミサイルが発射された。北朝鮮は、ミサイルは700キロメートル飛行し、「標的に誤差なく命中した」と発表した。韓国軍は、極超音速ミサイルを発射したとする北朝鮮の主張は「誇張されて」おり、事実に即していないとの見解を示した。5日に発射されたミサイルは、高度50キロメートル、速度はマッハ6で700キロメートル飛行したと報告されたため、韓国政府は弾道ミサイルとして分類した。関連ニュース

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