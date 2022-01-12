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インドが最新型巡航ミサイルの発射実験を実施

インドが最新型巡航ミサイルの発射実験を実施

インドは海上対応の最新型巡航ミサイル「ブラモス」の発射実験を実施した。国防省傘下の防衛研究開発機構（DRDO）がツイッターで発表した。 2022年1月12日, Sputnik 日本

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ミサイルは駆逐艦「ヴィシャーカパトナム」から発射された。同機構は、「ミサイルは標的に正確に着弾した」と発表した。ミサイル「ブラモス」は、ブラウモスエアロスペース社のロシアとインドの専門家らにより共同開発が行われた。同ミサイルは陸海空・潜水艦のいずれからも発射が可能。関連記事

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