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インドが最新型巡航ミサイルの発射実験を実施
インドが最新型巡航ミサイルの発射実験を実施
インドは海上対応の最新型巡航ミサイル「ブラモス」の発射実験を実施した。国防省傘下の防衛研究開発機構（DRDO）がツイッターで発表した。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T16:27+0900
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ミサイルは駆逐艦「ヴィシャーカパトナム」から発射された。同機構は、「ミサイルは標的に正確に着弾した」と発表した。ミサイル「ブラモス」は、ブラウモスエアロスペース社のロシアとインドの専門家らにより共同開発が行われた。同ミサイルは陸海空・潜水艦のいずれからも発射が可能。関連記事
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ミサイル, インド, 軍事

インドが最新型巡航ミサイルの発射実験を実施

2022年1月12日, 16:27
© Sputnik / Alexei Danichevインド　第三国へのロ印共同開発ミサイル売却に期待
インド　第三国へのロ印共同開発ミサイル売却に期待 - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
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インドは海上対応の最新型巡航ミサイル「ブラモス」の発射実験を実施した。国防省傘下の防衛研究開発機構（DRDO）がツイッターで発表した。
ミサイルは駆逐艦「ヴィシャーカパトナム」から発射された。
同機構は、「ミサイルは標的に正確に着弾した」と発表した。
ミサイル「ブラモス」は、ブラウモスエアロスペース社のロシアとインドの専門家らにより共同開発が行われた。同ミサイルは陸海空・潜水艦のいずれからも発射が可能。
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