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新型コロナの感染者が1万2000人超に 昨年9月以来

新型コロナの感染者が1万2000人超に 昨年9月以来

JNNによれば、12日、全国で新たに1万2000人超が新型コロナに感染した。感染者数が1万2000人を上回るのは昨年の9月以来となる。 2022年1月12日, Sputnik 日本

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東京では昨年9月4日（2370人）以来の2000人台となる2198人の感染が確認され、大阪では1711人となった。また、沖縄では過去2番目に多い1644人の感染が発表されている。1日の感染者数が最高だったのは昨年8月20日の2万5992人。

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