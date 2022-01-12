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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220112/9934040.html
新型コロナの感染者が1万2000人超に 昨年9月以来
新型コロナの感染者が1万2000人超に 昨年9月以来
JNNによれば、12日、全国で新たに1万2000人超が新型コロナに感染した。感染者数が1万2000人を上回るのは昨年の9月以来となる。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T17:56+0900
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新型コロナウイルス
国内
東京
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東京では昨年9月4日（2370人）以来の2000人台となる2198人の感染が確認され、大阪では1711人となった。また、沖縄では過去2番目に多い1644人の感染が発表されている。1日の感染者数が最高だったのは昨年8月20日の2万5992人。
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新型コロナの感染者が1万2000人超に 昨年9月以来
JNNによれば、12日、全国で新たに1万2000人超が新型コロナに感染した。感染者数が1万2000人を上回るのは昨年の9月以来となる。
東京では昨年9月4日（2370人）以来の2000人台となる2198人の感染が確認され、大阪では1711人となった。また、沖縄では過去2番目に多い1644人の感染が発表されている。
1日の感染者数が最高だったのは昨年8月20日の2万5992人。