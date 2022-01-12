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ニュージーランドで地震　M5.7
ニュージーランドで地震　M5.7
ニュージーランドでマグニチュード5.7の地震が観測された。米国地質調査所が発表。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T20:57+0900
2022-01-12T21:03+0900
地震
災害・事故・事件
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同調査所によれば、震源地は人口およそ4万9000人の港湾都市ニュープリムトから南東に42キロの地点。震源の深さは191キロ。揺れは日本時間で12日19時49分に観測されている。この揺れによる人的被害、建物倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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地震, 災害・事故・事件, ニュージーランド

ニュージーランドで地震　M5.7

2022年1月12日, 20:57 (更新: 2022年1月12日, 21:03)
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ニュージーランドでマグニチュード5.7の地震が観測された。米国地質調査所が発表。
同調査所によれば、震源地は人口およそ4万9000人の港湾都市ニュープリムトから南東に42キロの地点。震源の深さは191キロ。
揺れは日本時間で12日19時49分に観測されている。
この揺れによる人的被害、建物倒壊に関する情報は入っていない。
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