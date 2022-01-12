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ニュージーランドで地震 M5.7

ニュージーランドで地震 M5.7

ニュージーランドでマグニチュード5.7の地震が観測された。米国地質調査所が発表。 2022年1月12日, Sputnik 日本

2022-01-12T20:57+0900

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同調査所によれば、震源地は人口およそ4万9000人の港湾都市ニュープリムトから南東に42キロの地点。震源の深さは191キロ。揺れは日本時間で12日19時49分に観測されている。この揺れによる人的被害、建物倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース

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