登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220113/100-9939135.html
オミクロン株感染者が一度に100人を感染させる可能性も ロシアの科学者
オミクロン株感染者が一度に100人を感染させる可能性も ロシアの科学者
ロシアの免疫学のウラジーミル・ボリボク医師は、新型コロナ変異種オミクロン株の感染者が一度に100人に感染させる可能性があることを明らかにした。 2022年1月13日, Sputnik 日本
2022-01-13T12:32+0900
2022-01-13T12:32+0900
2022-01-13T12:32+0900
新型コロナウイルス
医学
オミクロン株
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/9695640_0:168:2001:1293_1920x0_80_0_0_37b921cca3e1dc437bb0eb959e6dd358.jpg
ボリボク医師は、「今まで麻しんは感染性が最も高いとされていたが、オミクロン株は麻しんより感染力が高い。感染者1人が咳やくしゃみをした場合、ウイルスの量は100人に感染させるのに十分だ」と語った。また、ボリボク医師は、オミクロン株は子どもにとって特に危険なウイルスであると述べた。これより前、世界保健機関（WHO）もオミクロン株の感染速度は従来の変異株よりもはるかに速いとの確証を示している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220103/9889501.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/9695640_84:0:1863:1334_1920x0_80_0_0_b33e4f523fc120758149a6cd928d1c34.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
医学, オミクロン株
オミクロン株感染者が一度に100人を感染させる可能性も ロシアの科学者
ロシアの免疫学のウラジーミル・ボリボク医師は、新型コロナ変異種オミクロン株の感染者が一度に100人に感染させる可能性があることを明らかにした。
ボリボク医師は、「今まで麻しんは感染性が最も高いとされていたが、オミクロン株は麻しんより感染力が高い。感染者1人が咳やくしゃみをした場合、ウイルスの量は100人に感染させるのに十分だ」と語った。
また、ボリボク医師は、オミクロン株は子どもにとって特に危険なウイルスであると述べた。
これより前、世界保健機関（WHO）もオミクロン株の感染速度は従来の変異株よりもはるかに速いとの確証を示している
。