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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220113/9937717.html
スイスで新型コロナの感染拡大、過去最多を更新
スイスで新型コロナの感染拡大、過去最多を更新
スイスでは新型コロナウィルスの感染拡大が続いており、24時間当たりの新規感染者数が過去最多を更新した。スイス社会保健事務局の統計で明らかになった。 2022年1月13日, Sputnik 日本
2022-01-13T08:25+0900
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発表された最新データによると、スイスでは24時間で3万2881人の感染が確認された。それ以前の最多記録は3万2200人超で、これは1月6日に確認されたものだった。スイスの医療当局によると、感染者のおそよ76%がオミクロン株によるものだという。関連ニュース
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スイスで新型コロナの感染拡大、過去最多を更新
スイスでは新型コロナウィルスの感染拡大が続いており、24時間当たりの新規感染者数が過去最多を更新した。スイス社会保健事務局の統計で明らかになった。
発表された最新データによると、スイスでは24時間で3万2881人の感染が確認された。それ以前の最多記録は3万2200人超で、これは1月6日に確認されたものだった。
スイスの医療当局によると、感染者のおそよ76%がオミクロン株によるものだという。