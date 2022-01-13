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在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相
在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相
日本の林芳正外相は13日、日本記者クラブで会見し、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について、在日米軍が「感染拡大の要因の一つである可能性は否定できない」と述べた。 2022年1月13日, Sputnik 日本
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林外相は会見で、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について「大変深刻に受け止めている」と述べ、「在日米軍施設区域内の感染状況がその周辺自治体における感染拡大の要因の一つであるという可能性は否定できない」と述べた。
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在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相

2022年1月13日, 20:09 (更新: 2022年1月13日, 20:49)
© AP Photo / Koji SasaharaМинистр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси - Sputnik 日本, 1920, 13.01.2022
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日本の林芳正外相は13日、日本記者クラブで会見し、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について、在日米軍が「感染拡大の要因の一つである可能性は否定できない」と述べた。
林外相は会見で、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について「大変深刻に受け止めている」と述べ、「在日米軍施設区域内の感染状況がその周辺自治体における感染拡大の要因の一つであるという可能性は否定できない」と述べた。
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