登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220113/9942675.html
在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相
在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相
日本の林芳正外相は13日、日本記者クラブで会見し、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について、在日米軍が「感染拡大の要因の一つである可能性は否定できない」と述べた。 2022年1月13日, Sputnik 日本
2022-01-13T20:09+0900
2022-01-13T20:09+0900
2022-01-13T20:49+0900
新型コロナウイルス
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/9543223_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_affb9798b0605fe8f291fdd01092542e.jpg
林外相は会見で、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について「大変深刻に受け止めている」と述べ、「在日米軍施設区域内の感染状況がその周辺自治体における感染拡大の要因の一つであるという可能性は否定できない」と述べた。
https://jp.sputniknews.com/20220113/9936045.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/9543223_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54d0eb0664e926cc502a8de7bf18e8ea.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内
在日米軍が新型コロナ感染拡大の要因の一つの可能性＝林外相
2022年1月13日, 20:09 (更新: 2022年1月13日, 20:49)
日本の林芳正外相は13日、日本記者クラブで会見し、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について、在日米軍が「感染拡大の要因の一つである可能性は否定できない」と述べた。
林外相は会見で、在日米軍施設の周辺自治体における新型コロナウイルスの感染拡大について「大変深刻に受け止めている」と述べ、「在日米軍施設区域内の感染状況がその周辺自治体における感染拡大の要因の一つであるという可能性は否定できない」と述べた。