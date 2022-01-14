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https://jp.sputniknews.com/20220114/1-9944902.html
テニス大坂なおみ選手 最も稼ぐ女子アスリート1位を維持 フォーブス
テニス大坂なおみ選手 最も稼ぐ女子アスリート1位を維持 フォーブス
日本人テニスプレーヤー大坂なおみ選手（24）は、フォーブス誌の「世界で最も稼ぐ女性アスリート」格付けで引き続き首位を維持している。 2022年1月14日, Sputnik 日本
2022-01-14T02:50+0900
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大坂選手の年間収入は5730万ドル。内訳はスポンサー契約による収入が5500万ドル、賞金が230万ドルだった。2位は米国のテニス選手のセリーナ・ウィリアムズ。彼女は昨年、1シーズンで6大会に出場し、90万ドルの賞金を稼ぎ、広告主との契約で4500万ドルを得た。3位はセレナの姉のビーナス・ウイリアムズで、年収は1130万ドル（約11億円）。賞金3億ドル以外はすべて大会以外で得た収入。なお、フォーブス誌は選手の収入推定には給与、ボーナス、賞金に加え、広告契約、出演、記念品の販売による利益も換算している。関連ニュース
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テニス大坂なおみ選手 最も稼ぐ女子アスリート1位を維持 フォーブス
日本人テニスプレーヤー大坂なおみ選手（24）は、フォーブス誌の「世界で最も稼ぐ女性アスリート」格付けで引き続き首位を維持している。
大坂選手の年間収入
は5730万ドル。内訳はスポンサー契約による収入が5500万ドル、賞金が230万ドルだった。
2位は米国のテニス選手のセリーナ・ウィリアムズ。彼女は昨年、1シーズンで6大会に出場し、90万ドルの賞金を稼ぎ、広告主との契約で4500万ドルを得た。
3位はセレナの姉のビーナス・ウイリアムズで、年収は1130万ドル（約11億円）。賞金3億ドル以外はすべて大会以外で得た収入。
なお、フォーブス誌は選手の収入推定には給与、ボーナス、賞金に加え、広告契約、出演、記念品の販売による利益も換算している。