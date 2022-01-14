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北海道 大雪 4人死亡 千歳空港で200人余りが一夜明かす
北海道 大雪 4人死亡 千歳空港で200人余りが一夜明かす
日本の北海道では13日、強い冬型の気圧配置の影響で大雪となり、同日だけで落雪などによる事故により合わせて4人が死亡した。日本のマスコミが報じた。 2022年1月14日, Sputnik 日本
2022-01-14T14:43+0900
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2022-01-14T14:58+0900
災害・事故・事件
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またNHKによると、北海道の新千歳空港では13日、大雪の影響で合わせて60便が欠航し、乗客200人余りが空港内で一夜を明かした。北海道では14日も大荒れの天気となっており、日本時間午前11時現在、道内を発着する空の便、合わせて70便が欠航、または欠航を決めているという。関連ニュース
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北海道 大雪 4人死亡 千歳空港で200人余りが一夜明かす
2022年1月14日, 14:43 (更新: 2022年1月14日, 14:58)
日本の北海道では13日、強い冬型の気圧配置の影響で大雪となり、同日だけで落雪などによる事故により合わせて4人が死亡した。日本のマスコミが報じた。
またNHKによると
、北海道の新千歳空港では13日、大雪の影響で合わせて60便が欠航し、乗客200人余りが空港内で一夜を明かした。
北海道では14日も大荒れの天気となっており、日本時間午前11時現在、道内を発着する空の便、合わせて70便が欠航、または欠航を決めているという。