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習近平氏、17日に世界経済フォーラムのオンライン会議で演説＝中国外務省
習近平氏、17日に世界経済フォーラムのオンライン会議で演説＝中国外務省
中国の習近平国家主席は、17日にオンラインで行われる世界経済フォーラム（WEF）の会議に出席する。中国外務省が発表した。 2022年1月14日, Sputnik 日本
2022-01-14T12:15+0900
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中国外務省は短い声明のなかで、「習近平氏は、フォーラムの創設者兼議長であるクラウス・クラウス・シュワブの招待を受けて、1月17日に開催されるWEF会議に北京から出席し、演説を行う予定だ」と発表した。毎年1月に開催されるWEF年次総会（ダボス会議）は新型コロナウイルスの影響により2022年夏に延期となり、代わりに今回はオンラインでの会議が行われる。関連ニュース
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習近平氏、17日に世界経済フォーラムのオンライン会議で演説＝中国外務省

2022年1月14日, 12:15
© REUTERS / Jason Lee習近平・国家主席
習近平・国家主席 - Sputnik 日本, 1920, 14.01.2022
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中国の習近平国家主席は、17日にオンラインで行われる世界経済フォーラム（WEF）の会議に出席する。中国外務省が発表した。
中国外務省は短い声明のなかで、「習近平氏は、フォーラムの創設者兼議長であるクラウス・クラウス・シュワブの招待を受けて、1月17日に開催されるWEF会議に北京から出席し、演説を行う予定だ」と発表した。
毎年1月に開催されるWEF年次総会（ダボス会議）は新型コロナウイルスの影響により2022年夏に延期となり、代わりに今回はオンラインでの会議が行われる。
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