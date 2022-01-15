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台湾海軍特殊部隊、「フロッグマン」への道
台湾海軍特殊部隊、「フロッグマン」への道
... 2022年1月15日, Sputnik 日本
2022-01-15T13:00+0900
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訓練で隊員は10週間、教官の怒号が飛び交う中、長距離行軍や水中での訓練を行う。休憩は6時間に1度、1時間のみ。1日の睡眠時間は5分ほど。「天国への道」では全長約100メートルの岩の上を腹ばいになって移動し、腕立て伏せをする。中には疲労で意識を失う者もいるが、その場合は教官がホースで冷水を浴びせるという。この訓練は、どんな任務でも遂行するという意志と仲間・軍へ揺るぎない忠誠心を持たせることが目的とする。しかし、数々の苦難を疑似体験し、体力と気力があるかどうかを確認することだ最も重要だという。10週間の訓練を見事乗り越えた15人の隊員たちは、迎えに来た家族らと抱き合い、涙を流した。
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台湾海軍特殊部隊、「フロッグマン」への道
台湾の海軍陸戦隊（海軍）の中で水陸の任務を担う特殊部隊「両棲偵捜大隊（ARP）」。有事の際には敵地偵察も担う「フロッグマン」と呼ばれる隊員で編成されるエリート部隊だが、隊員になるためには10週間の過酷な訓練を乗り越えなければならない。その最終訓練である通称「天国への道」が昨年12月、南部の海軍左営基地で行われ、志願した31人のうち15人が通過した。
訓練で隊員は10週間、教官の怒号が飛び交う中、長距離行軍や水中での訓練を行う。休憩は6時間に1度、1時間のみ。1日の睡眠時間は5分ほど。「天国への道」では全長約100メートルの岩の上を腹ばいになって移動し、腕立て伏せをする。
中には疲労で意識を失う者もいるが、その場合は教官がホースで冷水を浴びせるという。
この訓練は、どんな任務でも遂行するという意志と仲間・軍へ揺るぎない忠誠心を持たせることが目的とする。しかし、数々の苦難を疑似体験し、体力と気力があるかどうかを確認することだ最も重要だ
という。
10週間の訓練を見事乗り越えた15人の隊員たちは、迎えに来た家族らと抱き合い、涙を流した。
最終訓練「天国への道」で海からゴムボートを引き上げる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月17日）
最終訓練「天国への道」で休憩中に食事をとる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月17日）
最終訓練「天国への道」で荒波に耐える訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月18日）
最終訓練「天国への道」で、「砂嵐」をおこす訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月18日）
最終訓練「天国への道」で仲間と共に痛みに耐える訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で訓練生に喝を入れる教官（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で、訓練についていけない訓練生を叱る教官（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で、プールに飛び込む前に手首を縛られる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」から離れる仲間に涙を流す訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で、コンクリートの上で睡眠をとる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で、眠らないように指で目を広げる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月19日）
最終訓練「天国への道」で長時間水に浸かる訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月20日）
最終訓練「天国への道」で、迷彩服を着て汚染廃水を進む訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月21日）
最終訓練「天国への道」で、岩の上を移動する訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月22日）
最終訓練「天国への道」を終え、エナジードリンクを飲む訓練生（高雄市・海軍左営基地、2021年12月22日）