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WHO　新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
WHO　新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
世界保健機関（WHO）は、新型コロナウイルスと診断された患者の治療に、リウマチ薬「バリシチニブ」と抗体医薬品「ソトロビマブ」の使用を推奨すると発表した。 2022年1月15日, Sputnik 日本
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WHOの声明によると、同機関は、新型コロナ重症患者の治療に、関節リウマチの薬「バリシチニブ」とステロイド製剤と合わせて使用することを推奨している。またWHOは、入院リスクの高い場合に限って軽症・中等症の患者にモノクローナル抗体治療薬「ソトロビマブ」の使用を勧めている。これに該当するのは、高齢者、糖尿病、高血圧、肥満、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人々。WHOによると、今回の勧告は、新型コロナウイルス患者（軽症・中等症・重症）4000人以上を対象とした7つの研究に基づいて作成された。関連ニュース
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WHO　新型コロナ治療薬2件の使用を推奨

2022年1月15日, 01:01
© Depositphotos / Dennizn 世界保健機関（WHO）
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世界保健機関（WHO）は、新型コロナウイルスと診断された患者の治療に、リウマチ薬「バリシチニブ」と抗体医薬品「ソトロビマブ」の使用を推奨すると発表した。
WHOの声明によると、同機関は、新型コロナ重症患者の治療に、関節リウマチの薬「バリシチニブ」とステロイド製剤と合わせて使用することを推奨している。
またWHOは、入院リスクの高い場合に限って軽症・中等症の患者にモノクローナル抗体治療薬「ソトロビマブ」の使用を勧めている。これに該当するのは、高齢者、糖尿病、高血圧、肥満、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人々。
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韓国がオミクロン株拡大に対応し経口薬の使用を開始へ
1月13日, 18:29
WHOによると、今回の勧告は、新型コロナウイルス患者（軽症・中等症・重症）4000人以上を対象とした7つの研究に基づいて作成された。
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