登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220115/who2-9952149.html
WHO 新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
WHO 新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
世界保健機関（WHO）は、新型コロナウイルスと診断された患者の治療に、リウマチ薬「バリシチニブ」と抗体医薬品「ソトロビマブ」の使用を推奨すると発表した。 2022年1月15日, Sputnik 日本
2022-01-15T01:01+0900
2022-01-15T01:01+0900
2022-01-15T01:01+0900
新型コロナウイルス
who
医療
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/11/8550616_0:158:2891:1784_1920x0_80_0_0_3342f0c94720588f4fb3a79b93851ebe.jpg
WHOの声明によると、同機関は、新型コロナ重症患者の治療に、関節リウマチの薬「バリシチニブ」とステロイド製剤と合わせて使用することを推奨している。またWHOは、入院リスクの高い場合に限って軽症・中等症の患者にモノクローナル抗体治療薬「ソトロビマブ」の使用を勧めている。これに該当するのは、高齢者、糖尿病、高血圧、肥満、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人々。WHOによると、今回の勧告は、新型コロナウイルス患者（軽症・中等症・重症）4000人以上を対象とした7つの研究に基づいて作成された。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220113/9941999.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/07/11/8550616_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_efeb84e78dd60dc1038d5e48c9541af1.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
who, 医療
WHO 新型コロナ治療薬2件の使用を推奨
世界保健機関（WHO）は、新型コロナウイルスと診断された患者の治療に、リウマチ薬「バリシチニブ」と抗体医薬品「ソトロビマブ」の使用を推奨すると発表した。
WHOの声明によると、同機関は、新型コロナ重症患者の治療に、関節リウマチの薬「バリシチニブ」とステロイド製剤と合わせて使用することを推奨している。
またWHOは、入院リスクの高い場合に限って軽症・中等症の患者にモノクローナル抗体治療薬「ソトロビマブ」の使用を勧めている。これに該当するのは、高齢者、糖尿病、高血圧、肥満、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人々。
WHOによると、今回の勧告
は、新型コロナウイルス患者（軽症・中等症・重症）4000人以上を対象とした7つの研究に基づいて作成された。