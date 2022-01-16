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シニツィナ／カツァラポフ組が再び優勝 フィギュアスケート欧州選手権アイスダンス
シニツィナ／カツァラポフ組が再び優勝 フィギュアスケート欧州選手権アイスダンス
エストニアのタリンで開催のフィギュアスケート欧州選手権では15日、アイスダンスの競技が終了し、ロシアのヴィクトリヤ・シニツィナ／ニキータ・カツァラポフ組が優勝、アレクサンドラ・ステパノワ／イワン・ブキン組が2位になった。 2022年1月16日, Sputnik 日本
2022-01-16T01:02+0900
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シニツィナ／カツァラポフ組は217.96点、ステパノワ／ブキン組は231.20点だった。3位は、イタリアのシャルレーヌ・ギニャール／マルコ・ファッブリ組（207.97点）。ロシアのジアーナ・デヴィス／グレブ・スモルキン組は7位（186.61点）だった。関連ニュース
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シニツィナ／カツァラポフ組が再び優勝 フィギュアスケート欧州選手権アイスダンス
エストニアのタリンで開催のフィギュアスケート欧州選手権では15日、アイスダンスの競技が終了し、ロシアのヴィクトリヤ・シニツィナ／ニキータ・カツァラポフ組が優勝、アレクサンドラ・ステパノワ／イワン・ブキン組が2位になった。
シニツィナ／カツァラポフ組は217.96点、ステパノワ／ブキン組は231.20点だった。
3位は、イタリアのシャルレーヌ・ギニャール／マルコ・ファッブリ組（207.97点）。
ロシアのジアーナ・デヴィス／グレブ・スモルキン組は7位（186.61点）だった。