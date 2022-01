https://jp.sputniknews.com/20220117/9970567.html

ある食品を使って寿命を延ばす簡単な方法

ある食品を使って寿命を延ばす簡単な方法

ハーバード大学医学部の研究チームは、マヨネーズやマーガリンをオリーブオイルに置き換えると寿命が延びる可能性があると発表した。研究論文が、Journal of the American College of Cardiology (JACC) に掲載された。 2022年1月17日, Sputnik 日本

研究チームは、ボランティア9万人のデータを研究し、10グラムのマーガリン、バター、またはマヨネーズを適量のオリーブオイルに置き換えると、多くの病気による死亡リスクが低下するとの結論に達した。研究チームは「オリーブオイルの消費量の増加は、心血管疾患、がん、神経変性疾患、呼吸器疾患による死亡リスクの低下(それぞれ19%、17%、29%、18%)につながった」と発表した。研究チームは、日常の食卓に置いてオリーブオイルが最もたくさん使われているのは、南欧と地中海の食事だと指摘している。関連ニュース

